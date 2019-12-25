Тамбовчанин получил судимость за то, что сделал из авторессоры японскую саблю

СЕГОДНЯ 09:41 2019-12-25T09:41:25+03:00

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В Кирсановском районном суде вынесли приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Мужчину обвинили в незаконном приобретении и хранении боеприпасов, а также в незаконном изготовлении холодного оружия.

В ходе расследования выяснилось, что «умелец» сделал из металлической рессоры грузового автомобиля и хранил в своем доме саблю, которая, согласно заключению эксперта, изготовлена по типу японской сабли-вакидзаши и относится к рубящему-режущему оружию, изготовленному самодельным способом.

Кроме того, мужчина, не имея права на хранение оружия и боеприпасов, случайно нашел в овраге 15 патронов калибра 5,45х39, которые он собрал и принес в дом. Их он хранил в нежилой комнате, спрятав в обувь. Боеприпасы и саблю нашли и изъяли полицейские.

- С учетом мнения государственного обвинителя, особого порядка судебного разбирательства, по совокупности совершенных преступлений суд назначил злоумышленнику наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU