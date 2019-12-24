2019-12-24T18:03:15+03:00
Здоровье

Тамбовчане стали меньше болеть ОРВИ

Заболеваемость снизилась на 5,3%
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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По данным санитарных врачей, за истекшую неделю с 16 по 22 декабря число заболевших ОРВИ в Тамбовской области снизилось на 5,3%. Всего отмечено 4799 случаев острой респираторной вирусной инфекции. Большинство обратившихся за помощью врачей (74,4%) – дети.

Высокие уровни заболеваемости, но не превышающие пороговых значений, отмечены в г. Тамбове (82,8 на 10 тыс. населения), г. Кирсанове (65,8 на 10 тыс. населения), г. Моршанске (65,2 на 10 тыс. населения), г. Уварово (62,1 на 10 тыс. населения), г. Рассказово (57,0 на 10 тыс. населения), г. Котовске (50,0 на 10 тыс. населения), Кирсановском районе (49,3 на 10 тыс. населения).

- На долю жителей Тамбова пришлось 50,7% всех обращений, -сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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