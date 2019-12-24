Полсотни пьяных водителей поймали на Тамбовщине за несколько дней

СЕГОДНЯ 17:22 2019-12-24T17:23:55+03:00

Еще 34 человека были за рулем без прав Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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С 19 по 22 декабря в Тамбовской области проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», в котором были задействованы больше 1100 сотрудников полиции, а также представители СМИ и общественники.

- Основной целью мероприятия стала профилактика аварийности с участием нетрезвых водителей в преддверии новогодних праздников, - сообщили в пресс-службе областного УГИБДД. - В период проведения мероприятия сотрудники полиции не только проверяли водителей на состояние опьянения, но и распространяли среди участников дорожного движения листовки с социальной рекламой и номером телефона 89202361111, на который любой человек может позвонить и сообщить о передвижении за рулём нетрезвого водителя.

По итогам проведения профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» сотрудники ГИБДД отстранили от управления 52 водителя с признаками опьянения и 34 человека, которые находились за рулем без прав или были их лишены.

ИСТОЧНИК KP.RU