В канализацию Тамбова выбросили камни: из-за этого забился коллектор и оказался затоплен жилой дом

СЕГОДНЯ 16:44 2019-12-24T16:44:10+03:00

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В Тамбове произошел засор канализационной трубы на ул. Пролетарской в районе Комсомольской площади. Когда коммунальщики приступили к ремонту, выяснилось, что коллектор забился из-за строительного щебня, который кто-то просто спустил в унитаз. Из-за ЧП на некоторое время вышла канализация, которой пользуются жители целого микрорайона, также стоками оказался затоплен подвал расположенного недалеко от места ЧП жилого дома. Сейчас ситуацию исправили.

- Сотрудники ТКС незамедлительно приступили к устранению засора, и в кротчайшие сроки работа коллектора была нормализована, - сообщает пресс-служба АО «Тамбовские коммунальные системы».

ИСТОЧНИК KP.RU