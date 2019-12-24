2019-12-24T15:42:08+03:00
Происшествия

Тамбовчанина обманула аферистка, которая пообещала вернуть ему водительские права

За «услуги» мошенницы мужчина заплатил 300 тысяч рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В полицию города Тамбова обратился 38-летний мужчина, который рассказал, что после того, как его лишили водительских прав, знакомые посоветовали ему способ решения проблемы. Якобы некая женщина имеет связи и может посодействовать возвращению удостоверения.

Мужчина связался с о «спасительницей», и она действительно пообещала ему решить вопрос за 300 тысяч рублей. Эту сумму тамбовчанин передал женщине лично. Спустя несколько дней мужчина забеспокоился, на связь с ним никто не выходил, на телефонные звонки дама не отвечала. Прождав еще немного, мужчина решил обратиться в полицию. Личность аферистки стражам порядка оказалась хорошо знакома. 34-летняя тамбовчанка уже не раз совершала аналогичные мошенничества и даже имеет судимость с отсрочкой исполнения приговора в связи с тем, что имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей.

- Свою вину многодетная мать признала, но вернуть деньги пострадавшему она не смогла, потому что уже все потратила, - рассказали в пресс-службе УМВД России по тамбовской области. - Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В канализацию Тамбова выбросили камни: из-за этого забился коллектор и оказался затоплен жилой дом
Тамбовчанина обманула аферистка, которая пообещала вернуть ему водительские права
У 72-летней пенсионерки в Тамбове грабитель выхватил сумку со всеми документами и деньгами
На трассе «Тамбов-Котовск» у автобуса лопнуло колесо: пострадала 17-летня пассажирка
Тамбовчанка едва не убила своего знакомого ударом ножа в живот
В Тамбовской области «Toyota» протаранила грузовик и легковушку, после чего вылетела в кювет и загорелась
Тамбовчанин угрожал расстрелять посетителей торгового центра
Через Тамбовщину будут курсировать прямые поезда в Крым
В Тамбовской области на 30% выросла детская смертность
В Тамбовской области нашли зарезанными гражданских супругов
Тамбовчанина лишил машины собственный сын
Тамбовчанин отобрал у подростков телефоны заподозрив, что они забрали наркотики из его «закладки»
Экс-директор ООО «Тамбовский трикотаж» пойдет под суд за невыплату зарплаты
В тамбовских магазинах от покупателей приняли две фальшивые купюры
«Комсомолка» подвела итоги фотоконкурса «С Днем рождения, Дед Мороз!»
Забытый тамбовчанкой в магазине ноутбук «увел» вор
В Тамбове иномарка наехала на пешехода, переходившего дорогу по «зебре»
Жители Тамбовской области почти на двое суток остались без тепла из-за порыва трубы
Тамбовским поисковикам выделили 700 тысяч на полевые экспедиции и благоустройство воинских могил
В Тамбове открылась «Новогодняя поляна»
Тамбовский центр ядерной медицины стал лучшим в стране
Тамбовчан приглашают на гастрономический фестиваль
Тамбовчанин угрожал ножом своей жене
Сбербанк снял видео о том, как Сбербанк Онлайн помогает обрести любовь