Тамбовчанина обманула аферистка, которая пообещала вернуть ему водительские права

СЕГОДНЯ 15:42 2019-12-24T15:42:08+03:00

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В полицию города Тамбова обратился 38-летний мужчина, который рассказал, что после того, как его лишили водительских прав, знакомые посоветовали ему способ решения проблемы. Якобы некая женщина имеет связи и может посодействовать возвращению удостоверения.

Мужчина связался с о «спасительницей», и она действительно пообещала ему решить вопрос за 300 тысяч рублей. Эту сумму тамбовчанин передал женщине лично. Спустя несколько дней мужчина забеспокоился, на связь с ним никто не выходил, на телефонные звонки дама не отвечала. Прождав еще немного, мужчина решил обратиться в полицию. Личность аферистки стражам порядка оказалась хорошо знакома. 34-летняя тамбовчанка уже не раз совершала аналогичные мошенничества и даже имеет судимость с отсрочкой исполнения приговора в связи с тем, что имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей.

- Свою вину многодетная мать признала, но вернуть деньги пострадавшему она не смогла, потому что уже все потратила, - рассказали в пресс-службе УМВД России по тамбовской области. - Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU