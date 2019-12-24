2019-12-24T14:19:20+03:00
Происшествия

У 72-летней пенсионерки в Тамбове грабитель выхватил сумку со всеми документами и деньгами

Подозреваемого в совершении этого преступления нашли через несколько часов
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Молодой человек напал на старушку белым днемМолодой человек напал на старушку белым днемФото: УМВД России по Тамбовской области
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В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по г. Тамбову обратилась 72-летняя пенсионерка с сообщением о том, что примерно в 15 часов 15 минут во дворе дома по улице Бориса Федорова прямо около подъезда неизвестный мужчина выхватил у нее сумку, где находилось около 9000 рублей и документами: паспортом, пенсионным свидетельством, удостоверением ветерана, а также ключами от квартиры, домофона. После ограбления мужчина скрылся в неизвестном направлении. Полицейским женщина описала приметы злоумышленника, к тому же он попал на камеры видеонаблюдения, расположенные неподалеку.

Приметы грабителя сразу разослали всем близлежащим патрулям. Вскоре подозреваемого в совершении этого преступления задержали. 20-летнего жителя Никифоровского района доставили в полицию. Молодой человек рассказал, что часть денег он нашел и забрал, после чего сумку с деньгами и документами выбросил в урну. Там полицейские нашли вещи пенсионерки.

- Отрицать свою вину молодой человек не стал и дал признательные показания, - рассказали в пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1.ст. 161 Уголовного кодекса РФ «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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