2019-12-24T11:27:00+03:00
Происшествия

Тамбовчанка едва не убила своего знакомого ударом ножа в живот

27-летняя женщина сама вызвала скорую и «сдала» пострадавшего врачам
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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22 декабря около трех часов ночи в скорую медицинскую помощь поступил сигнал о ножевом ранении человека в селе Бокино Тамбовского района. О происшествии врачи немедленно информировали дежурную часть полиции Тамбовского района. Первыми на сигнал прибыл патрульный экипаж патрульно-постовой службы полиции. Около дома, где находился пострадавший полицейские увидели женщину, которая сразу призналась в преступлении.

Выяснилось, что вечером в частном доме села Бокино мужчина и женщина распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошла ссора, переросшая в драку. 27-летняя женщина схватил со стола кухонный нож и ударила им в живот своего 32-летнего знакомого. После этого она сама вызвала скорую помощь и ждала ее на улице около дома.

Медики забрали пострадавшего в больницу, а полицейские осмотрели место преступления, изъяли нож и другие улики. Женщину доставили в отдел полиции поселка Строитель Тамбовского района и опросили.

- Сейчас по факту предполагаемого тяжкого вреда здоровью сотрудниками полиции проводится проверка, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - В дальнейшем будет принято решение о привлечении жительницы Тамбовского района к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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