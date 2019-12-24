2019-12-24T10:23:49+03:00
Происшествия

В Тамбовской области «Toyota» протаранила грузовик и легковушку, после чего вылетела в кювет и загорелась

Водитель иномарки погиб на месте, пострадали еще трое мужчин
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Водитель загоревшейся иномарки погиб на местеВодитель загоревшейся иномарки погиб на местеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой погиб 64-летний мужчина и пострадали еще два человека, произошла 23 декабря в пять часов вечера на 30 километре автодороги «Тамбов-Пенза», проходящей по территории Рассказовского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 64-летний водитель автомобиля «Toyota Avensis» сначала столкнулся с двигающимся в попутном направлении автомобилем «КамАЗ-55102» под управлением 61-летнего, после чего иномарку выбросило на полосу встречного движения.

После столкновения в большегрузом "Тoyota" вылетела на встречку Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

После столкновения в большегрузом "Тoyota" вылетела на встречкуФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Там «Toyota Avensis» столкнулась с автомобилем «Opel Astra», за рулем которого находился 41-летний мужчина. После удара «Toyota Avensis» съехала в кювет, опрокинулась и загорелась.

- В результате аварии водитель автомобиля «Toyota Avensis» скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - рассказали в пресс-службе областного УГИБДД. - Водителя и пассажиров автомобиля «Opel Astra», мужчин 32 и 47 лет, доставили во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

В "Opel Astra" травмы получили водитель и двое пассажиров Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В "Opel Astra" травмы получили водитель и двое пассажировФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Тамбовской области «Toyota» протаранила грузовик и легковушку, после чего вылетела в кювет и загорелась
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