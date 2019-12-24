Тамбовчанин угрожал расстрелять посетителей торгового центра

СЕГОДНЯ 09:44 2019-12-24T10:05:15+03:00

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Вечером 23 декабря в Тамбове 21-летний вооруженный пистолетом мужчина угрожал посетителям торгового центра. По словам охранника магазина, молодой человек неожиданно вытащил из кармана предмет, похожий на пистолет и начал целиться в находившихся в зале людей. Перепуганные работники торгового центра вызвали на место ЧП росгвардейцев. Приехавшие сотрудники вневедомственной охраны, задержали 21-летнего молодого человека, несмотря на его активное сопротивление.

- Ранее судимого за кражу жителя города Моршанска доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщает пресс служба регионального управления Росгвардии. - Сотрудники полиции изъяли у задержанного пневматический пистолет марки ПМ-Х.

ИСТОЧНИК KP.RU