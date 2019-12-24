2019-12-24T09:31:32+03:00
Общество

Через Тамбовщину будут курсировать прямые поезда в Крым

В Севастополь и Симферополь можно будет добраться из Мичуринска
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Тамбовчане могут добраться до Крыма на поездеТамбовчане могут добраться до Крыма на поезде
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Первый пассажирский поезд сообщением Санкт-Петербург-Севастополь (№ 7/8, 007А/008С) отправился 23 декабря в 14 часов с Московского вокзала северной столицы. По пути он сделает остановку в Мичуринске. Пассажирский поезд в направлении Крыма назвали «Таврия» - так назывался полуостров в древности. Расстояние в 2741 километр он преодолеет за 43 часа 25 минут.

- За это время он проедет через 14 регионов России, в том числе и через Тамбовскую область, а также пересечет Керченский пролив по новой железной дороге, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - На вокзал Мичуринск-Уральский «Таврия» прибудет в первый раз 24 декабря в 04.45, время отправления в сторону Крыма в 05.18. На пути из Севастополя в северную столицу «Таврия» будет прибывать на вокзал Мичуринск-Уральский в 19.31, а отправляться в 20.01.

24 декабря в Симферополь с Казанского вокзала отправится и первый пассажирский поезд из Москвы (№27/28, 028Ч/028С). Путь длиной 2009 километров займет 33 часа. Будут курсировать четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ. В состав маршрута включено 15 станций, в том числе и вокзал Мичуринск-Уральский. Время прибытия - 25 декабря в 04.59, отправление в сторону Симферополя - в 05.40. На пути из Крыма в Москву «Таврия» прибудет на вокзал Мичуринск Уральский в 22.40, откуда отправится в 23.16.

Крымский мост – самый длинный в России и Европе, его протяжённость составляет 19 километров. Мост начинается на Таманском полуострове, проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла, пересекает Керченский пролив и выходит на крымский берег, обеспечивая бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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