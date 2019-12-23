2019-12-23T18:03:17+03:00
Общество

В Тамбовской области на 30% выросла детская смертность

За девять месяцев в регионе умерли 24 грудных ребенка
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовстате проанализировали демографическую ситуацию в нашем регионе за девять месяцев этого года и, судя по цифрам, она продолжает ухудшаться. Подсчитано, что в январе-сентябре этого года родились 5832 ребенка, это на 428 малышей меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда на свет появились 6260 детей. При этом смертность среди малышей до одного года выросла сразу на 33%. Если за 9 месяцев прошлого года на Тамбовщине умерли 18 детей, то в этом – 24.

Смертность среди взрослого населения несколько снизилась. За январь-сентябрь прошлого года в регионе умерли 12096 человек, в аналогичном периоде нынешнего – 11 432 человека, или на 664 человека меньше. Тем не менее смертность в Тамбовской области практически вдвое превышает рождаемость.

- Основными причинами смерти населения области являются болезни системы кровообращения, новообразования и внешние причины, - сообщает Тамбовстат. - На их долю приходится 57,4% всех умерших в январе-сентябре этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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