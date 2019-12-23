В Тамбовской области нашли зарезанными гражданских супругов

СЕГОДНЯ 17:06 2019-12-23T17:10:20+03:00

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20 декабря в одном из сел Знаменского района в частном жилом доме обнаружили тела арендовавших его гражданских супругов - 53-летнего мужчины и 56-летней женщины с многочисленными колото-резаными ранами в области грудной клетки и шеи. По данному факту Тамбовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

В совершении преступления заподозрили 33-летнего односельчанина погибших. Установлено, что неоднократно судимый, находящийся под административным надзором мужчина накануне распивал вместе с гражданскими супругами спиртное. Между ними и гостем возник конфликт, во время которого мужчина схватил нож и набросился на хозяев. Расправившись с ними, гость ушел.

- В настоящее время фигуранту уже предъявлено обвинение в совершении убийства, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области. - По делу ведутся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вины в совершении преступления обвиняемый не признает.

ИСТОЧНИК KP.RU