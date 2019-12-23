Тамбовчанина лишил машины собственный сын

СЕГОДНЯ 16:12 2019-12-23T16:12:19+03:00

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21 декабря в дежурную часть полиции ОМВД по Инжавинскому району поступило сообщение от 39-летнего жителя районного центра. Мужчина сообщил, что ночью неизвестный угнал его автомобиль марки ВАЗ-21213 на улице К. Маркса. В ходе поисков поврежденный автомобиль полицейские нашли на ул. Березовой. С места происшествия изъяли следы обуви угонщика, окурки сигарет в салоне и следы пальцев рук на руле автомобиля. Сотрудники полиции опросили местных жителей и всех возможных очевидцев происшествия.

- Сотрудники уголовного розыска выяснили, что угон совершил сын потерпевшего, который ночью решил покататься на его машине, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Парень хотел вернуть машину назад, но повредил автомобиль, испугался наказания и бросил его. Автомобиль вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU