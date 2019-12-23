2019-12-23T15:38:56+03:00
Происшествия

Тамбовчанин отобрал у подростков телефоны заподозрив, что они забрали наркотики из его «закладки»

26-летний мужчина получил условный срок
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Октябрьским районном суде вынесли приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя Тамбовского района. Его признали виновным в совершении грабежа с применением насилия, не опасного для здоровья.

В суде установлено, что 5 марта этого года около 21 часа мужчина, увидев на улице незнакомых ему подростков, стал обвинять их в том, что несовершеннолетние якобы забрали предназначавшуюся для него закладку наркотического средства и потребовал возместить ему понесенные расходы. Когда же подростки попытались объяснить ему, что ничего не брали, и денег у них нет, молодой человек потребовал у них мобильники. Услышав отказ ребят, он нанес одному из них удар в голову, отчего подросток упал на землю, а нападавший, тем временем, отобрал у него сотовый телефон. Затем нападавший ударил второго подростка в грудь и также вырвал из его рук мобильный. Позже один из телефонов, стоимостью около 4 тысяч рублей, он сдал в ломбард за 800 рублей.

- С учетом мнения государственного обвинителя, личности подсудимого, явившегося с повинной, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, суд назначил ему наказание в виде 2-х лет лишения свободы условно, обязав его не менее одного раза в месяц проходить регистрацию в органе уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства, трудоустроиться и не менять места жительства и работы без уведомления инспекции, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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