Экс-директор ООО «Тамбовский трикотаж» пойдет под суд за невыплату зарплаты

СЕГОДНЯ 12:50 2019-12-23T12:50:55+03:00

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В региональном СКР завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Тамбовский трикотаж», обвиняемого в совершении преступления по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплаты заработной платы).

По версии следствия, руководитель из личной заинтересованности в поддержании рентабельности фирмы и сохранении деловых отношений с партнерами, расходовал поступающие на расчетный счет денежные средства на оплату долгов по договорам поставок и иные цели, имеющие в соответствии с действующим законодательством более позднюю очередность удовлетворения.

По данным прокуратуры Тамбовской области, выплата заработной платы на предприятии, которое занимается пошивом одежды, должна была осуществляться 2 раза в месяц. Однако с января по август 2019 года руководитель общества не выплачивал 55 работникам заработную плату, в связи с чем,образовалась задолженность в размере более 3,6 млн. рублей.

- В рамках расследования уголовного дела удалось добиться полного погашения имевшейся перед работниками задолженности, - сообщают в СУ СКР по Тамбовской области. - В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить его с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU