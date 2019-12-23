В тамбовских магазинах от покупателей приняли две фальшивые купюры

СЕГОДНЯ 11:50 2019-12-23T11:50:31+03:00

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20 декабря в дежурную часть УМВД России по городу Тамбову поступило два сообщения из областного управления инкассации и Тамбовского отделения ГУ ЦБ России по ЦФО об обнаружении поддельных купюр достоинством 1 и 5 тысяч рублей. Они поступили в выручках магазинов торговой федеральной сети в Тамбове и Уварово.

Полицейские провели беседы с руководящим составом и кассовыми работниками торговых заведений, на которых довели требования об обязательном использовании современных детекторов определения подлинности банкнот, меры ответственности за пропуск фальшивых купюр, а также разъяснили ответственность за сбыт фальшивок. Также сотрудники полиции изъяли для изучения записи с камер видеонаблюдения, на которых могут быть запечатлены сбытчики. Следственными подразделениями возбуждены уголовные дела.

- В соответствии с действующим законодательством за изготовление и сбыт поддельных денежных купюр предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом до 1 миллиона рублей, - напоминают в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - В случае обнаружения фальшивки нельзя пытаться от нее избавиться путем сбыта в магазине или другой торговой точке. Необходимо информировать сотрудников ближайшего отдела полиции и рассказать все обстоятельства ее получения.

ИСТОЧНИК KP.RU