«Комсомолка» подвела итоги фотоконкурса «С Днем рождения, Дед Мороз!»

СЕГОДНЯ 10:35 2019-12-23T10:35:17+03:00

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«Комсомолка» подвела итоги конкурса, который мы объявили накануне Дня рождения главного новогоднего волшебника – Деда Мороза. Все наши участники прекрасно справились с заданием и поздравили сказочного Дедушку замечательными подарками.

Лучшей, по мнению наших читателей, стала поделка Владислава Пряхина, она собрала 3284 «лайка». Владислав становится обладателем главного приза от ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» и получает билеты на представление в Московский цирк Никулина на Цветном бульваре.

Второе и третье место в нашем фотоконкурсе заняли Арсений Кузьмин (2580 голосов) и Дмитрий Попов (2234 голоса). Эти ребята, как и наш главный победитель, получают подарочные сертификаты на детскую продукцию от ООО «Калита», пригласительные на новогоднее представление в Тамбовский молодежный театр и сладкие призы от сети продовольственных супермаркетов «Бегемот».

Мы приглашаем Владислава Пряхина, Арсения Кузьмина и Дмитрия Попова на вручение призов, которое состоится 25 декабря в 10.00 по адресу: г. Тамбов, ул. Державинская, д. 17 оф. 24

ИСТОЧНИК KP.RU