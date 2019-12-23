Забытый тамбовчанкой в магазине ноутбук «увел» вор

СЕГОДНЯ 10:21 2019-12-23T10:21:07+03:00

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В дежурную часть УМВД России по городу Тамбову поступило сообщение от 45-летней женщины, которая рассказала, что у нее украли ноутбук «Айсер». Выяснилось, что сумку с компьютером владелица забыла на прилавке в магазине на улице Мичуринской. Через несколько часов, женщина вспомнила о ноутбуке и вернулась в торговую точку, но ничего там не нашла.

Полицейские изъяли с места преступления следы пальцев рук и записи с камер видеонаблюдения. При просмотре записи было видно, как неизвестный мужчина забирает с прилавка чужую сумку и уходит. Личность предполагаемого преступника установили. По подозрению в краже задержали 39-летнего, нигде не работающего тамбовчанина. В полиции он признался в преступлении. Ноутбук у мужчины забрали и вернули его владелице.

- В отношении жителя Тамбова возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Тамбову. – Мужчине грозит до 2 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU