В Тамбове иномарка наехала на пешехода, переходившего дорогу по «зебре»

СЕГОДНЯ 09:41 2019-12-23T09:41:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбове произошла авария в результате которой пострадал пешеход. Как сообщили в региональном УГИБДД, происшествие зафиксировали 22 декабря в 16 часов 30 минут на улице Магистральной в районе дома №15. 57-летний водитель автомобиля «Volvo ХС60» наехал на 32-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево относительно направления движения автомобиля.

- В результате аварии пешехода с травмами на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую больницу имени Архиепископа Луки, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU