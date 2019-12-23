2019-12-23T09:41:49+03:00
Происшествия

В Тамбове иномарка наехала на пешехода, переходившего дорогу по «зебре»

32-летний мужчина оказался в больнице
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Под колесами оказался 32-летний тамбовчанинПод колесами оказался 32-летний тамбовчанинФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Тамбове произошла авария в результате которой пострадал пешеход. Как сообщили в региональном УГИБДД, происшествие зафиксировали 22 декабря в 16 часов 30 минут на улице Магистральной в районе дома №15. 57-летний водитель автомобиля «Volvo ХС60» наехал на 32-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево относительно направления движения автомобиля.

- В результате аварии пешехода с травмами на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую больницу имени Архиепископа Луки, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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