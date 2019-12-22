2019-12-22T14:16:06+03:00
Общество

Жители Тамбовской области почти на двое суток остались без тепла из-за порыва трубы

Прокуратура потребовала провести перерасчет платы за услугу теплоснабжение
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Жители дома №5 2 мкрн Уварово обратились в прокуратуру из-за проблем с отоплением. Оказалось, что 7 ноября случился порыв трубы, поэтому дом на какое-то время остался без теплоснабжения. Последствия аварии устранили лишь через два дня - 9 ноября. Простой составил почти 36 часов, а это, как поясняют в прокуратуре, существенно превышает предельно допустимую продолжительность перерыва теплоснабжения. В этом случае, согласно постановлению Правительства, ресурсоснабжающая организация должна сделать перерасчет коммунальных услуг.

В итоге прокуратура внесла представление исполнительному директору АО «Тамбовская сетевая компания», потребовала устранить причины нарушений и произвести перерасчет платы за отопление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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