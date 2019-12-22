Тамбовским поисковикам выделили 700 тысяч на полевые экспедиции и благоустройство воинских могил

СЕГОДНЯ 13:58 2019-12-22T13:58:48+03:00

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Тамбовское отделение Поискового движения России получило областной грант, 700 тысяч рублей, на реализацию проекта «Грани поиска - грани патриотизма». Волонтеры этого движения занимаются полевыми экспедициями, благоустраивают воинские захоронения, устанавливают имена погибших в годы Великой Отечественной войны.

Теперь в планах поисковиков полевые экспедиции в Ленинградской, Новгородской, Липецкой, Тверской, Воронежской областях, Крыму, благоустройство воинских захоронений на Воздвиженском кладбище Тамбова, братских могилах воинов в рабочем поселке Сосновка, Кирсанове, Моршанске, Умёте, Татаново и других уголках Тамбовщины.

Также на средства гранта НКО проведет историко-краеведческие квесты, семинары, мастер-классы, конференции и другие мероприятия, направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Добавим, что в этом году региональную поддержку получили 46 тамбовских некоммерческих организаций. На эти цели было выделено 20,6 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU