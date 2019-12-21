Тамбовский центр ядерной медицины стал лучшим в стране

СЕГОДНЯ 14:22 2019-12-21T14:22:13+03:00

Медучреждение победило в одной из номинаций Всероссийского конкурса

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Центр ядерной медицины в Тамбове (ПЭТ-центр) признан победителем Всероссийского конкурса «Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении» в номинации «Лучшая частная медицинская организация, участвующая в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» в категории первичная медико-санитарная помощь.

Конкурс проводит Министерство здравоохранения России с 2015 года. Он призван выявлять и тиражировать наиболее успешные практики в области государственно-частного взаимодействия в системе здравоохранения. В состав конкурсной комиссии вошли представители Минздрава России, Минэкономразвития России, Росздравнадзора, Федерального медико-биологического агентства России, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, научных, экспертных и пациентских организаций.

Церемония награждения победителей конкурса состоится в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи в феврале 2020 года. Впервые в их число вошли представители тамбовской медицины.

- Центр ядерной медицины начал функционировать в Тамбове в марте 2015 года, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Общий объем инвестиций в его оснащение составил 180 миллионов рублей. Исследование состоит из ПЭТ и низкодозной рентгеновской спиральной компьютерной томографии, выполняемых последовательно на одном аппарате. Время исследования составляет около 20 минут. За смену здесь могут принять до 18 человек.

В Центре ядерной медицины проводят диагностику опухолей головы, шеи, щитовидной железы, пищевода, желудка, легкого, молочной железы, поджелудочной железы, кишечника, костей и мягких тканей. Диагностические услуги включены в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания населению Тамбовской области медицинской помощи и оказываются за счёт средств обязательного медицинского страхования.

ИСТОЧНИК KP.RU