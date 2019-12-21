Тамбовчан приглашают на гастрономический фестиваль

СЕГОДНЯ 13:21 2019-12-21T13:21:51+03:00

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В воскресенье, 22 декабря в областном центре пройдёт традиционный зимний Фестиваль тамбовских брендов «Тамбовский волк», который организован комитетом культуры и комитетом по развитию потребительского рынка товаров и услуг администрации города Тамбова.

Для детей и взрослых будет организована работа аллеи аттракционов и избушки Деда Мороза. Гостей ждёт дегустационная поляна и выставка-продажа товаров местных производителей - гастрономических брендов Тамбовщины.

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения 22 декабря зимнего фестиваля тамбовских брендов «Тамбовский волк» в районе Ледового дворца спорта «Кристалл» будет введено ограничение движения.

Так, с 7 часов утра и до окончания мероприятия запретят остановку транспортных средств (кроме транспорта участников мероприятия) по четной стороне улицы Пензенской, на участке от улицы Советской до дома 134а по улице Советской. На этом участке между проезжей частью дороги и тротуаром будут выставлены ограждения.

ИСТОЧНИК KP.RU