Тамбовчанин угрожал ножом своей жене
В дежурную часть полиции МОМВД «Рассказовский» поступило сообщение от 26-летней женщины. Заявительница пожаловалась, что супруг угрожает ей ножом. По месту жительство семейной пары, на улицу Кронштадтскую выехала следственно-оперативная группа. Перепуганная женщина рассказала, что во время ссоры ее муж схватил кухонный нож и угрожал ей убийством.
30-летнего мужчину доставили в отдел полиции. Нож изъяли и отправили на экспертизу.
Как оказалось, это не первый случай подобного поведения 30-летнего рассказовца, ранее он уже не раз имел проблемы с законом.
- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU