2019-12-21T13:16:30+03:00
Происшествия

Тамбовчанин угрожал ножом своей жене

Перепуганная женщина вызвала полицию
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В дежурную часть полиции МОМВД «Рассказовский» поступило сообщение от 26-летней женщины. Заявительница пожаловалась, что супруг угрожает ей ножом. По месту жительство семейной пары, на улицу Кронштадтскую выехала следственно-оперативная группа. Перепуганная женщина рассказала, что во время ссоры ее муж схватил кухонный нож и угрожал ей убийством.

30-летнего мужчину доставили в отдел полиции. Нож изъяли и отправили на экспертизу.

Как оказалось, это не первый случай подобного поведения 30-летнего рассказовца, ранее он уже не раз имел проблемы с законом.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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