2019-12-20T16:34:30+03:00
Происшествия

Жительница Мичуринска приторговывала контрафактным табаком

У женщины изъяли 255 пачек сигарет
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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18 декабря в дежурную часть ОМВД России по городу Мичуринску поступила информация о незаконной реализации контрафактного товара. Сотрудники отдела по экономическим преступлениям и противодействию коррупции выяснили, что в этот день на улице Филиппова в торговом павильоне на рынке продавец продавала табачную продукцию с признаками контрафакта. 53-летняя женщина призналась что ее деятельность незаконна. 255 пачек сигарет с признаками фальсификации товарных знаков изъяли и направили на экспертизу. Как правило, подобная продукция изготавливается с нарушением технологии и опасна для здоровья. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам статьи 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».

- Максимальное наказание за это преступление - арест на срок до шести месяцев, - сообщили в УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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