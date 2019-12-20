В Тамбове на площади Ленина временно запретят разворот транспорта
С 19 декабря по 9 января на площади Ленина запрещен разворот транспорта. Это предусмотрено для обеспечения безопасности дорожного движения во время подготовки и проведения массовых новогодних мероприятий.
«Спецдорсервису» поручено разработать схему установки временных дорожных знаков на период действия запрета. Также он установит средства регулирования движения в соответствии с этой схемой.
- «Спецтехуниверсалу» поручено сделать ограждения, чтобы исключить движение транспорта по разворотному съезду на площади Ленина, - рассказали в пресс-службе городской администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU