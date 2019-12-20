2019-12-20T17:20:51+03:00
Общество

За год тамбовчанам выдадут всего 81 квартиру взамен аварийного жилья

Это 98% от запланированного количества
Магдалина Кочнева
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В Тамбовской области заключили почти 98% контрактов для переселения граждан из аварийного жилья по плану 2019 года. Тамбовчане получат 81 квартиру. На это предусмотрено финансирование в размере 129 млн рублей. Расселяют жителей из аварийного фонда в Тамбове, Мичуринске, Котовске и Моршанске.

Но возникают и некоторые проблемы. Площадь расселяемых жилых помещений составляет от 14 кв.м до 25 кв.м. А при современных стандартах строительства найти аналоги таким квартирам невозможно.

- Переселение во вторичное жилье или выкупная цена жителей не устраивает. Поэтому вместо запланированной к переселению площади 2,7 тысячи кв.м. мы переселяем в 3,5 тысячи кв.м., - рассказала начальник управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области Светлана Григорьева.

Согласно приказу Минстроя, стоимость расселяемых площадей установлена в размере 32 тысячи рублей за квадратный метр, хотя фактическая стоимость в Тамбове составляет от 40 до 46 тысяч рублей.

Всего с 2019 года до 2025 года переселят 1453 человека из 21,4 тысячи кв.м. аварийных домов. Участниками программы станут 11 муниципальных образований области. Финансирование этих мероприятий составит 963 миллиона рублей.

- В том числе, средства выделят из Фонда содействия реформирования ЖКХ, с которым наш регион подписал соглашение, - сообщает сайт ЕР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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