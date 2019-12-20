2019-12-20T16:06:47+03:00
Происшествия

Тамбовское предприятие недоплатило 7 миллионов рублей налогов

Следователи возбудили уголовное дело
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Во вторым отделе по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ, по факту уклонения от уплаты налогов с деятельности организации, занимающейся продажей сельскохозяйственной продукции.

- По версии следствия, в период с октября 2016 года по март 2018 года устанавливаемые в настоящее время лица умышленно включали в налоговые декларации по НДС за 3-4 кварталы 2016 года и 1-4 кварталы 2017 года заведомо ложные сведения о якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях с другими юридическими лицами по приобретению сельхозпродукции, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тамбовской области. - Таким образом, представив данные декларации в налоговый орган, они уклонились от уплаты НДС за указанные периоды в бюджетную систему государства на сумму более 7 миллионов рублей. Преступление выявлено сотрудниками регионального управления МВД России.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств налогового преступления, а также причастных к его совершению лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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