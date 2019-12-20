В интернете нашли сайты, на которых тамбовчан учили делать самопалы

СЕГОДНЯ 15:00 2019-12-20T15:00:36+03:00

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Уметская прокуратура принимает меры по ограничению доступа к сайтам, рассказывающим о способах изготовления самопалов. Сведения хранятся в отрытом доступе. В соответствии с Федеральным законом, за распространение такой информации предусмотрена уголовная или административная ответственность. Согласно ст.223 Уголовного кодекса РФ, незаконное производство оружия влечёт наказание.

- В суд направлены административные заявления о признании информации с сайтов незаконной и об ограничении доступа к ним, - сообщает региональная прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU