В интернете нашли сайты, на которых тамбовчан учили делать самопалы
Прокуратура требует заблокировать ресурсы
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Уметская прокуратура принимает меры по ограничению доступа к сайтам, рассказывающим о способах изготовления самопалов. Сведения хранятся в отрытом доступе. В соответствии с Федеральным законом, за распространение такой информации предусмотрена уголовная или административная ответственность. Согласно ст.223 Уголовного кодекса РФ, незаконное производство оружия влечёт наказание.
- В суд направлены административные заявления о признании информации с сайтов незаконной и об ограничении доступа к ним, - сообщает региональная прокуратура.
ИСТОЧНИК KP.RU