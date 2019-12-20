Молочный завод Тамбовщины оштрафовали за продукты "из будущего"

СЕГОДНЯ 14:01 2019-12-20T14:01:37+03:00

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Арбитражный суд Тамбовщины назначил двум предприятиям штраф. ООО «Альбатрос» и ООО «Векша» пытались оспорить постановление Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. Оба предприятия привлекли к административной ответственности за нарушение требований технических регламентов.

В феврале Управление провело внеплановую выездную проверку ООО «Альбатрос». Это предприятие поставляло свою продукцию в детсады Тамбова. Управление инициировало проверку после того, как в кефире этого производителя нашли антибиотики.

- Мы уже не раз привлекали ООО «Альбатрос» к административной ответственности за производство и выпуск в обращение фальсифицированной молочной продукции, - рассказали в Управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

На этот раз, в момент проведения проверки, на предприятии быстро загрузили автомобиль, который тут же попытался скрыться. Специалисты Управления решили осмотреть груз, но сотрудники компании долго препятствовали этому и не давали открыть машину. Тем не менее, досмотр удалось провести. В его ходе обнаружили молочную продукцию, на которой стояла авансированная дата изготовления. Это оказались 122 шт. йогурта, 190 шт. снежка, 225 упаковок сметаны, 80 — кефира и 95 кг творога. Кроме того, продукты стояли не в холодильнике. Также нашли 484 упаковок йогурта и 40 пакетов ряженки без дат изготовления.

В ходе проверки помещений специалисты установили множество нарушений ветеринарного законодательства и требований технических регламентов. Сырое молоко не исследовалось на микробиологические показатели. При обследовании помещений выявили, что санпропускник отсутствует, а производственные цеха находятся в ненадлежащем состоянии. Мойка и дезинфекция здесь проводятся некачественно, маркировки на оборудовании и оборотной таре отсутствуют. Также не контролируется температурный режим. За личной гигиеной сотрудников не следят. Указанные нарушения говорят о недостаточном контроле на предприятии. Это создает угрозу выпуска в обращение небезопасной продукции и причинения вреда здоровью покупателей.

По результатам проведенной проверки Управление вынесло постановление о привлечении ООО «Альбатрос» к административной ответственности по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ. Компании назначен штраф. Однако, юридическое лицо не согласилось с Управлением и обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области. Рассмотрев материалы дела, суд признал постановление Управления законным и обоснованным. Предприятию назначили штраф в размере 100 000 рублей.

В июле Управление проверяло ООО «Векша». Здесь специалисты выявили многочисленные нарушения в области ветеринарии. Производственные помещения находились в ненадлежащем состоянии, рабочая одежда лежала здесь же, тары и инвентарь хранились грязными, оборудование покрылось ржавчиной. Также плохо проводилась дезинфекция. На окнах не стояли москитные сетки, поэтому в здании появились насекомые. Молочную продукцию хранили без какой-либо маркировки. «Санпропускник» для работников отсутствовал. Воду, которую использовали в процессе производства продуктов питания, не исследовали.

ООО «Векша» допустило грубые нарушения требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) и «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013). Юридическому лицу выдали предписание об устранении выявленных нарушений. Также Управление вынесло постановление об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 и назначило штраф в размере 100 000 рублей.

Но ООО «Векша» тоже не согласилось с постановлением и обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области для его обжалования. Рассмотрев материалы дела, суд признал предприятие виновным и назначил штраф 50 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU