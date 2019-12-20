Тамбовчан приглашают посетить «корейскую сказку»

СЕГОДНЯ 12:10 2019-12-20T12:10:07+03:00

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Тамбовчан приглашают увидеть "корейскую сказку". В областной картинной галерее открылась выставка работ финалистов всероссийского конкурса. В нём приняли участие 66 регионов России и четыре иностранных государства: Италия, Украина, Республика Беларусь и Узбекистан. Всего поступило более 500 работ. На выставке представлены лучшие из них. Организатором конкурса выступил тамбовский Фонд российско-восточной культуры.

Самыми активными оказались Свердловская область, Приморский край и Республика Калмыкия. Гран-при взял Иван Обухов, студент нижнетагильского строительного колледжа, с триптихом к сказке «Юноша и лилия». Первой среди 218 детей стала Ксения Архипова, учащаяся Котовской детской школы искусств. Кроме того, тамбовчане заняли ещё два призовых места в других категориях.

Всего в конкурсе было четыре номинации и столько же возрастных категорий. Оценивало работы международное жюри из России, Кореи и Казахстана.

- На выставке представлено 79 работ в жанре компьютерной графики и рисунка «от руки», - поделились в пресс-службе областной администрации. - Тамбовчане первые могут ознакомиться с экспозицией, далее она отправится в выставочные залы Москвы и Сеула.

ИСТОЧНИК KP.RU