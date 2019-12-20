2019-12-20T11:22:52+03:00
Происшествия

53-летняя тамбовчанка попала под колеса авто

Женщина шла по краю проезжей части
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Пострадавшую доставили в больницуПострадавшую доставили в больницуФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В ДТП, которой произошло 19 декабря в пять часов вечера на улице Кирова около дома №14 поселка Первомайский, пострадала 53-летняя женщина. Как рассказали в УГИБДД по Тамбовской области, 62-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21120» наехал на пешехода, которая двигалась по краю проезжей части навстречу движения автомобиля.

- В результате аварии женщину с травмами доставили в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ», - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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