53-летняя тамбовчанка попала под колеса авто
Женщина шла по краю проезжей части
Пострадавшую доставили в больницуФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В ДТП, которой произошло 19 декабря в пять часов вечера на улице Кирова около дома №14 поселка Первомайский, пострадала 53-летняя женщина. Как рассказали в УГИБДД по Тамбовской области, 62-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21120» наехал на пешехода, которая двигалась по краю проезжей части навстречу движения автомобиля.
- В результате аварии женщину с травмами доставили в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ», - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU