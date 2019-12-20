Разворот на тамбовской трассе стал причиной аварии, в которой пострадала 31-летняя женщина

СЕГОДНЯ 10:36 2019-12-20T10:36:12+03:00

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Авария, в которой получила травмы 31-летняя женщина, произошла 19 декабря в 13 часов 30 минут на 449 километре автодороги Р-22 «Каспий», проходящей по территории Тамбовского района. Как сообщили в УГИБДД по Тамбовской области 34-летний водитель автомобиля «Lada-217030» пытаясь развернуться, столкнулся с «Lada Largus» под управлением 64-летней женщины.

- В результате аварии 31-летнюю пассажирку автомобиля «Lada-217030» с травмами на автомобиле скорой медицинской помощи доставили клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - сообщили в УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU