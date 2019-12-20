В Тамбовской области ночью загорелись пять автомобилей

СЕГОДНЯ 09:47 2019-12-20T09:47:16+03:00

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Ночью 20 декабря в 2 часа ночи в селе Бокино Тамбовского района сгорели три автомобиля и серьезно пострадал четвертый. Как сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 2 часа 5 минут, через 15 минут пожарные были на месте ЧП. Полностью ликвидировать пожар удалось в 3 часа 30 минут.

- В результате полностью сгорели автомобили «Шкода Рапид», «Тойота Камри» и «Лада Приора», - сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области. – Еще у одно «Лады Приоры» обгорела правая сторона, частично пострадал салон.

В это же время аналогичное ЧП происходило в Тамбове на ул. С. Лазо. В 2 часа 21 минуту здесь загорелся «Ниссан Жук». Автомобиль сгорел полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU