Тамбовчанин, который устроил ДТП с двумя погибшими, отправится в колонию на 3 года

СЕГОДНЯ 18:09 2019-12-19T18:09:45+03:00

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В Тамбовской области вынесли приговор 37-летнему мужчине, по вине которого в аварии погибли два человека. ДТП произошло утром 7 июня у села Ольхи Сосновского района. «Volkswagen Transporter», водитель которого был пьян, выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-2110. На месте аварии погибли две пассажирки отечественного авто, женщины 69 и 57 лет, 15-летний подросток получил травмы.

Водителю, который находился за рулем минивэна, предъявили обвинение в совершении преступления по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц).

- Согласившись с мнением государственного обвинителя, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами на 3 года, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU