Митрополит освятил крест на месте будущего храма в северной части Тамбова

СЕГОДНЯ 09:42 2019-12-20T09:42:24+03:00

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В день памяти святителя Николая, 19 декабря, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий освятил памятный крест в основание нового храма. Его собираются построить на севере Тамбова – по улице Рылеева.

- Его Высокопреосвященству сослужили клирики Спасо-Преображенского кафедрального собора города Тамбова протоиерей Георгий Неретин, протоиерей Андрей Махоренко и диакон Константин Полозов, - сообщает пресс-служба Тамбовской епархии.

Фото: пресс-служба Тамбовской епархии

ИСТОЧНИК KP.RU