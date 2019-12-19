Тамбовчанка победила на Всероссийском турнире по дзюдо

СЕГОДНЯ 17:48 2019-12-19T17:48:10+03:00

Фото: Пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области

Виктория Плешакова победила во всех пяти встречах Фото: Пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области

В финальной схватке спортсменка одолела соперницу из Брянской области

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Тамбовская спортсменка завоевала золотую медаль на Всероссийском турнире по дзюдо - мемориал В. Пушкарева. Соревнования проходили в Липецке с 17 по 20 декабря.

Евгения Быкова выступала в весовой категории до 70 кг. Дзюдоистка провела 5 встреч и смогла победить во всех. В финале тамбовчанка встречалась с представительницей Брянской области Вероникой Михалиной.

- Всероссийский турнир «Мемориал ЗТР В.М. Пушкарева» является мастерским турниром – победа приравнивается к выполнению звания «Мастер спорта России», - сообщили в региональном управлении по физической культуре и спорту.

ИСТОЧНИК KP.RU