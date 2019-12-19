Тамбовчанка победила на Всероссийском турнире по дзюдо
Тамбовская спортсменка завоевала золотую медаль на Всероссийском турнире по дзюдо - мемориал В. Пушкарева. Соревнования проходили в Липецке с 17 по 20 декабря.
Евгения Быкова выступала в весовой категории до 70 кг. Дзюдоистка провела 5 встреч и смогла победить во всех. В финале тамбовчанка встречалась с представительницей Брянской области Вероникой Михалиной.
- Всероссийский турнир «Мемориал ЗТР В.М. Пушкарева» является мастерским турниром – победа приравнивается к выполнению звания «Мастер спорта России», - сообщили в региональном управлении по физической культуре и спорту.
ИСТОЧНИК KP.RU