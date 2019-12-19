Тамбовчанам выплатят январские пенсии на карту в декабре

СЕГОДНЯ 17:01 2019-12-19T17:01:58+03:00

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Тамбовчане, которые получают пенсию на банковскую карту в первой половине месяца (7 и 12 числа), деньги за январь перечислят досрочно – до 31 декабря. Для тех, кому пенсия выплачивается в третий поток (22 числа) дата доставки не меняется. У того, кому пенсию приносит почтальоны, ситуация другая.

- Выплата и доставка пенсий отделениями почтовой связи в январе 2020 года будет производиться с 03 по 22 января 2020 года в соответствии с установленным режимом работы отделений почтовой связи (7 января – выходной день), с 9 января - по обычному графику, - сообщают в ПФР.

ИСТОЧНИК KP.RU