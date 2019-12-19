2019-12-19T15:30:30+03:00
Общество

Тамбовчан ждет сильный ветер

МЧС призывает жителей соблюдать меры безопасности на улице
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По информации МЧС, сегодня днем, 19 декабря, и в ночь на 20 декабря прогнозируются порывы ветра местами до 18 м/с. Это может привести к увеличению количества аварий на объектах ЖКХ, затруднению при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также увеличению ДТП.

- Специалисты рекомендуют предпринять дополнительные меры безопасности. При подъеме или спуске по лестницам держитесь за поручни и перила. Будьте аккуратными на улице и при переходе проезжей части. Пересекайте дорогу только в обозначенных местах. Если вы оказались на улице, то избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Уберите с балконов хозяйственное имущество в дом или подвал. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и снижать скорость вблизи учреждений образования, здравоохранения, а также в районе пешеходных переходов, - предупреждают в администрации города.

В случае возникновения ЧС или происшествия необходимо сообщить об этом по номерам вызова экстренных служб по телефону «101» (для мобильных телефонов), «01» (для городских телефонов). Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно. Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Тамбовской области: 8(4752)72-99-50.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовчанка победила на Всероссийском турнире по дзюдо
Жительница Тамбовщины обвиняется в гибели 75-летнего отца
Тамбовчанам выплатят январские пенсии на карту в декабре
На Тамбовщине появился еще один современный 3D кинозал
20 тамбовских семей получили оборудование для реабилитации детей с ДЦП на дому
Тамбовчан ждет сильный ветер
Тамбовский сыродельный завод делал фальсификат
Двум тамбовским тхэквондисткам присвоили звания мастеров спорта международного класса
Тамбовчанка, испугавшись уголовной ответственности, излечилось от алкоголизма и начала заботиться о детях
Количество партнерских агентских точек Сбербанка на селе превысило 3000
В Тамбовской области муж с ножом в руках угрожал жене убийством
В Тамбове стела у горсада начала отсчет времени до Нового года
Тамбовская «инфекционка» теперь с эмблемой
Тамбовчанин возместил ущерб от аварии из опасений лишиться автомобиля
Тамбовский водитель сбил пешехода и, потеряв управление авто, влетел в столб и забор
Тамбовчанин украл у своего знакомого «Айфон 5 S» и продал его
В Тамбовской области будут ловить нетрезвых водителей
Тамбовчанин украл телефон, ноутбук и деньги из магазина, в котором раньше работал
По факту гибели вице-губернатора Тамбовщины Глеба Чулкова возбудили уголовное дело
В Тамбовской области мать-одиночка была вынуждена жить без электричества
В 2020 году из Тамбова в Екатеринбург начнут летать самолеты
В пожаре в Тамбовской области погибли пожилые супруги
Мичуринский бизнесмен при покупке топлива лишился почти 900 тысяч рублей
В двух тамбовских лесничествах поймали елочных браконьеров
В Тамбовской области комбайнер украл с поля 10 тонн кукурузы
Тамбовчанин прятал в сарае марихуану