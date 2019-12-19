Тамбовчан ждет сильный ветер

СЕГОДНЯ 15:08 2019-12-19T15:30:30+03:00

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По информации МЧС, сегодня днем, 19 декабря, и в ночь на 20 декабря прогнозируются порывы ветра местами до 18 м/с. Это может привести к увеличению количества аварий на объектах ЖКХ, затруднению при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также увеличению ДТП.

- Специалисты рекомендуют предпринять дополнительные меры безопасности. При подъеме или спуске по лестницам держитесь за поручни и перила. Будьте аккуратными на улице и при переходе проезжей части. Пересекайте дорогу только в обозначенных местах. Если вы оказались на улице, то избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Уберите с балконов хозяйственное имущество в дом или подвал. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и снижать скорость вблизи учреждений образования, здравоохранения, а также в районе пешеходных переходов, - предупреждают в администрации города.

В случае возникновения ЧС или происшествия необходимо сообщить об этом по номерам вызова экстренных служб по телефону «101» (для мобильных телефонов), «01» (для городских телефонов). Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно. Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Тамбовской области: 8(4752)72-99-50.

ИСТОЧНИК KP.RU