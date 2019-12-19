Двум тамбовским тхэквондисткам присвоили звания мастеров спорта международного класса

СЕГОДНЯ 13:43 2019-12-19T13:43:50+03:00

Наши победительницы Фото: Пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области

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Воспитанницы тамбовского Центра единоборств им. Е.Т. Артюхина стали мастерами спорта международного класса. Елена Ким и Мария Улыбышева удостоились самого высокого спортивного звания благодаря победе на Кубке Европы по тхэквондо - 2019.

Крупный турнир, на котором девушки завоевали золотые медали, проходил в Сочи. Россия впервые принимала соревнования подобного уровня. Спортсменки выступали в дисциплине «Командный туль».

- Мы гордимся нашими спортсменками, они являются лидерами национальной сборной, достойно представляют на соревнованиях СШОР №2 «Центр единоборств им. Е.Т. Артюхина». В начале году нашему тренеру и спортсмену Алексею Киму присвоено аналогичное звание за отличный результат на чемпионате Европы, сейчас еще две воспитанницы Андрея Кима стали «международницами». Это показатель не только их личного спортивного роста, но и оценка уровня тренерского состава нашей школы. Поздравляю Елену, Марию и Андрея Александровича, желаю удачи и покорения новых вершин, - поздравил тамбовских спортсменок директор СШОР №2 «Центр единоборств им. Е.Т. Артюхина» Сергей Минаев.

ИСТОЧНИК KP.RU