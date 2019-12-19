2019-12-19T12:38:19+03:00
Общество

Количество партнерских агентских точек Сбербанка на селе превысило 3000

Такие торговые точи в 76 регионах России стали банковскими агентами Сбербанка в удаленных и малонаселенных пунктах, где отсутствуют офисы и банкоматы
Поделиться:
Изменить размер текста:

Теперь клиенты могут снять наличные без комиссии в привычных сельских магазинах, совершив минимальную покупку.

На сегодняшний день в Центральном Черноземье банковскими агентами Сбербанка стали уже 262 торговых точки. В том числе в Белгородской области - 38, в Воронежской - 37, в Курской - 90, в Липецкой - 38, в Орловской - 32 и в Тамбовской - 27.

Вместе с увеличением числа агентских точек растет и их функциональность. Изначально в них можно было только снять наличные с карты, но в октябре 2019 года появилась возможность оплачивать услуги ЖКХ, стационарной связи и прочее. Оплатить услугу можно по штрихкоду с квитанции или выбрав получателя из списка в онлайн-кассе магазина. Как и в офисе банка, для подтверждения операции клиенту выдается чек. Комиссия за прием платежа аналогична комиссии по безналичным операциям с использованием банковской карты в офисе банка. Оплатить услугу можно картой любого банка. Новые возможности уже доступны в 108 агентских точках, а в следующем году банк планирует подключить к приему платежей все агентские точки.

В 2020 году планируется сделать доступными для клиентов в агентских точках такие услуги как оформление банковской карты, страхование и т.д.

Развитие агентской сети — приоритетное направление программы доступности финансовых услуг в сельской местности. Банк использует уже сложившуюся и понятную для жителей инфраструктуру, поэтому дополнительных инвестиций не требуется. Проект выгоден и торговым точкам, т.к. обеспечивая покупателям новые сервисы, магазины получают дополнительные продажи и новых клиентов Банк самостоятельно проводит обучение персонала, обеспечивает техническую поддержку и информационное сопровождение.

- Мы сделали большой шаг в решении задачи по обеспечению доступности финансовых услуг для людей, живущих в сельских и удаленных точках. Развитие нового формата позволит нам предоставить качественный сервис даже в небольших населенных пунктах с населением 250–400 человек. Мы планируем и дальше расширять количество агентских точек и перечень доступных в них финансовых операций. Будем делать все для того, чтобы предоставлять качественный сервис в любой точке страны, - рассказал старший вице-президент Сбербанка Сергей Мальцев.

- Сбербанк стал первым банком в России, который предоставляет клиентам такую услугу, - прокомментировал Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин. - Приятно, что новый сервис востребован нашими клиентами и признан удобным и полезным людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовчанка победила на Всероссийском турнире по дзюдо
Жительница Тамбовщины обвиняется в гибели 75-летнего отца
Тамбовчанам выплатят январские пенсии на карту в декабре
На Тамбовщине появился еще один современный 3D кинозал
20 тамбовских семей получили оборудование для реабилитации детей с ДЦП на дому
Тамбовчан ждет сильный ветер
Тамбовский сыродельный завод делал фальсификат
Двум тамбовским тхэквондисткам присвоили звания мастеров спорта международного класса
Тамбовчанка, испугавшись уголовной ответственности, излечилось от алкоголизма и начала заботиться о детях
Количество партнерских агентских точек Сбербанка на селе превысило 3000
В Тамбовской области муж с ножом в руках угрожал жене убийством
В Тамбове стела у горсада начала отсчет времени до Нового года
Тамбовская «инфекционка» теперь с эмблемой
Тамбовчанин возместил ущерб от аварии из опасений лишиться автомобиля
Тамбовский водитель сбил пешехода и, потеряв управление авто, влетел в столб и забор
Тамбовчанин украл у своего знакомого «Айфон 5 S» и продал его
В Тамбовской области будут ловить нетрезвых водителей
Тамбовчанин украл телефон, ноутбук и деньги из магазина, в котором раньше работал
По факту гибели вице-губернатора Тамбовщины Глеба Чулкова возбудили уголовное дело
В Тамбовской области мать-одиночка была вынуждена жить без электричества
В 2020 году из Тамбова в Екатеринбург начнут летать самолеты
В пожаре в Тамбовской области погибли пожилые супруги
Мичуринский бизнесмен при покупке топлива лишился почти 900 тысяч рублей
В двух тамбовских лесничествах поймали елочных браконьеров
В Тамбовской области комбайнер украл с поля 10 тонн кукурузы
Тамбовчанин прятал в сарае марихуану