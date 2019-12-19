2019-12-19T14:20:48+03:00
Общество

Тамбовский сыродельный завод делал фальсификат

В продукции бондарского предприятия нашли растительные жиры
Магдалина Кочнева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовкой областям выявило нарушения на сыродельном заводе Тамбовщины. В декабре прошла внеплановая выездная проверка ООО «Бондарский сыродельный завод». Специалисты проследили за исполнением обязательных требований производства, переработки, хранения и реализации молочной продукции.

Ранее в Краснодарском крае и Ленинградской области выявляли фальсифицированную молочную продукцию, изготовленную тамбовским предприятием. В сырах «Бондарский со вкусом топленого молока» и «Бабушкин рецепт» животные жиры подменяли растительными.

- В отношении недобросовестного тамбовского производителя молочной продукции приняли меры в соответствии с действующим законодательством РФ, - сообщает Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

В рамках проверки, специалисты отобрали пробы продукции ООО «Бондарский сыродельный завод» и направили для исследования в Белгород. Там проверят соответствие товаров всем нормам.

Также при осмотре они обнаружили, что на складе с готовой продукцией вместе хранились свежие продукты и 1,5 тонны просрочки от других предприятий. В дальнейшем установят, зачем сыродельный завод приобретал чужую продукцию. А за нарушения предприятию выдали предписание на утилизацию просроченных товаров. Завод его выполнил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовчанка победила на Всероссийском турнире по дзюдо
Жительница Тамбовщины обвиняется в гибели 75-летнего отца
Тамбовчанам выплатят январские пенсии на карту в декабре
На Тамбовщине появился еще один современный 3D кинозал
20 тамбовских семей получили оборудование для реабилитации детей с ДЦП на дому
Тамбовчан ждет сильный ветер
Тамбовский сыродельный завод делал фальсификат
Двум тамбовским тхэквондисткам присвоили звания мастеров спорта международного класса
Тамбовчанка, испугавшись уголовной ответственности, излечилось от алкоголизма и начала заботиться о детях
Количество партнерских агентских точек Сбербанка на селе превысило 3000
В Тамбовской области муж с ножом в руках угрожал жене убийством
В Тамбове стела у горсада начала отсчет времени до Нового года
Тамбовская «инфекционка» теперь с эмблемой
Тамбовчанин возместил ущерб от аварии из опасений лишиться автомобиля
Тамбовский водитель сбил пешехода и, потеряв управление авто, влетел в столб и забор
Тамбовчанин украл у своего знакомого «Айфон 5 S» и продал его
В Тамбовской области будут ловить нетрезвых водителей
Тамбовчанин украл телефон, ноутбук и деньги из магазина, в котором раньше работал
По факту гибели вице-губернатора Тамбовщины Глеба Чулкова возбудили уголовное дело
В Тамбовской области мать-одиночка была вынуждена жить без электричества
В 2020 году из Тамбова в Екатеринбург начнут летать самолеты
В пожаре в Тамбовской области погибли пожилые супруги
Мичуринский бизнесмен при покупке топлива лишился почти 900 тысяч рублей
В двух тамбовских лесничествах поймали елочных браконьеров
В Тамбовской области комбайнер украл с поля 10 тонн кукурузы
Тамбовчанин прятал в сарае марихуану