Тамбовский сыродельный завод делал фальсификат
Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовкой областям выявило нарушения на сыродельном заводе Тамбовщины. В декабре прошла внеплановая выездная проверка ООО «Бондарский сыродельный завод». Специалисты проследили за исполнением обязательных требований производства, переработки, хранения и реализации молочной продукции.
Ранее в Краснодарском крае и Ленинградской области выявляли фальсифицированную молочную продукцию, изготовленную тамбовским предприятием. В сырах «Бондарский со вкусом топленого молока» и «Бабушкин рецепт» животные жиры подменяли растительными.
- В отношении недобросовестного тамбовского производителя молочной продукции приняли меры в соответствии с действующим законодательством РФ, - сообщает Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.
В рамках проверки, специалисты отобрали пробы продукции ООО «Бондарский сыродельный завод» и направили для исследования в Белгород. Там проверят соответствие товаров всем нормам.
Также при осмотре они обнаружили, что на складе с готовой продукцией вместе хранились свежие продукты и 1,5 тонны просрочки от других предприятий. В дальнейшем установят, зачем сыродельный завод приобретал чужую продукцию. А за нарушения предприятию выдали предписание на утилизацию просроченных товаров. Завод его выполнил.
ИСТОЧНИК KP.RU