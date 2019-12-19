В Тамбовской области муж с ножом в руках угрожал жене убийством

СЕГОДНЯ 12:21 2019-12-19T12:21:50+03:00

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В городе Рассказово 26-летняя местная жительница чуть не погибла от рук собственного мужа. Во время ссоры с ним, произошедшей на бытовой ссоре, мужчина схватил кухонный нож и угрожал ей убийством. К счастью, женщине удалось сбежать в другую комнату от разъяренного супруга и вызвать полицию.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали 30-летнего мужчину. Свою вину он отрицать не стал. Как оказалось, это уже не первый случай такого поведения с женой.

- Ведутся мероприятия по документированию его преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU