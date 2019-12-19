В Тамбове стела у горсада начала отсчет времени до Нового года

СЕГОДНЯ 11:46 2019-12-19T11:46:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Стела у городского парка культуры и отдыха в Тамбове начала обратный отсчет до Нового года. Сейчас она показывает, сколько дней, часов и минут остается до всеми любимого праздника.

- Арт-объект, расположенный в центре города, регулярно меняет свой внешний вид в зависимости от грядущих важных событий или значимых дат. Сейчас он украшен по-новогоднему: снежинками, шарами и цветными фигурами, - сообщает информационное управление администрации Тамбова.

Напомним, что стелу установили еще в 2015 году. Тогда она вела обратный отсчет до 70-й годовщины Великой Победы. Затем ее стали использовать для отсчета времени до Покровской ярмарки и т.п.

ИСТОЧНИК KP.RU