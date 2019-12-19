2019-12-19T11:01:30+03:00
Общество

Тамбовская «инфекционка» теперь с эмблемой

Медики придумали ее сами
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Эмблему и девиз придумывали месяцЭмблему и девиз придумывали месяц
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В октябре в Тамбовской инфекционной клинической больнице, по инициативе администрации лечебного учреждения, стартовал конкурс по созданию эмблемы и девиза медицинской организации. Творческая работа длилась целый месяц и завершилась заседанием конкурсной комиссии. Результатом стал эскиз эмблемы, придуманный заведующей 2 отделением Анастасией Езенковой.

- Представленная эмблема отражает стремление сотрудников больницы оказать медицинскую помощь пациентам, обратившимся в больницу и вернуть возможность жить обычными человеческими радостями и ценностями семьи, - сообщает сайт управления здравоохранения Тамбовской области.

К эмблеме врачи придумали еще и девиз. Лучшим признали лозунг, придуманный заведующим отделом организационно-методической и научной деятельностью Михаилом Зубаковым: «Мы работаем, чтобы Вы были здоровы!», который призван указать на то, что борьба с болезнью, проводимая в связке врач+больной, есть единственный способ победить болезнь в кратчайшие сроки и с максимальным эффектом.

Улучшится ли качество медицинского обслуживания с наличием у «инфекционки» эмблемы и девиза, неизвестно. Тамбовчане же, которым «посчастливилось» попасть в эту больницу, указывают, что ей остро необходим ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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