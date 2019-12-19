2019-12-19T10:16:35+03:00
Общество

Тамбовчанин возместил ущерб от аварии из опасений лишиться автомобиля

Мужчина должен был 200 тысяч рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель Тамбова, чтобы не лишиться машины, возместил ущерб, причиненный дорожно-транспортным происшествием. На исполнении в Тамбовском районном отделе судебных приставов регионального Управления ФССП России находилось производство о взыскании с виновника аварии ущерба на общую сумму 200 тысяч рублей в пользу взыскателя. Мер по выплате ущерба мужчина не предпринимал. Приставы выяснили, что у должника есть автомобиль «Форд Фокус» и наложили на него арест. Эта мера сработала.

- Через несколько дней должник оплатил долг в полном объеме, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбове стела у горсада начала отсчет времени до Нового года
Тамбовская «инфекционка» теперь с эмблемой
Тамбовчанин возместил ущерб от аварии из опасений лишиться автомобиля
Тамбовский водитель сбил пешехода и, потеряв управление авто, влетел в столб и забор
Тамбовчанин украл у своего знакомого «Айфон 5 S» и продал его
В Тамбовской области будут ловить нетрезвых водителей
Тамбовчанин украл телефон, ноутбук и деньги из магазина, в котором раньше работал
По факту гибели вице-губернатора Тамбовщины Глеба Чулкова возбудили уголовное дело
В Тамбовской области мать-одиночка была вынуждена жить без электричества
В 2020 году из Тамбова в Екатеринбург начнут летать самолеты
В пожаре в Тамбовской области погибли пожилые супруги
Мичуринский бизнесмен при покупке топлива лишился почти 900 тысяч рублей
В двух тамбовских лесничествах поймали елочных браконьеров
В Тамбовской области комбайнер украл с поля 10 тонн кукурузы
Тамбовчанин прятал в сарае марихуану