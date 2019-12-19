Тамбовчанин возместил ущерб от аварии из опасений лишиться автомобиля

СЕГОДНЯ 10:16 2019-12-19T10:16:35+03:00

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Житель Тамбова, чтобы не лишиться машины, возместил ущерб, причиненный дорожно-транспортным происшествием. На исполнении в Тамбовском районном отделе судебных приставов регионального Управления ФССП России находилось производство о взыскании с виновника аварии ущерба на общую сумму 200 тысяч рублей в пользу взыскателя. Мер по выплате ущерба мужчина не предпринимал. Приставы выяснили, что у должника есть автомобиль «Форд Фокус» и наложили на него арест. Эта мера сработала.

- Через несколько дней должник оплатил долг в полном объеме, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU