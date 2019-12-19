2019-12-19T09:40:48+03:00
Происшествия

Тамбовский водитель сбил пешехода и, потеряв управление авто, влетел в столб и забор

Авария произошла из-за сильного тумана
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В темноте и тумане водитель не заметил пешеходаВ темноте и тумане водитель не заметил пешеходаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой получил травмы 67-летний пенсионер, произошла 18 декабря в 20 часов 50 минут на 14 километре автодороги «Тамбов-Котовск». Как рассказали в региональном УГИБДД, 24-летний водитель автомобилям «Daewoo Nexia» из-за тумана не заметил мужчину, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому перекрестку, справа налево по ходу движения автомобиля. После наезда на пешехода водитель иномарки не справился с управлением, выехал на правую обочину, врезался в столб электроосвещения, а потом еще и в забор.

- В результате аварии пешеход получил травму ноги, его осмотрели на месте медики бригады скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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