В Тамбовской области будут ловить нетрезвых водителей

СЕГОДНЯ 17:13 2019-12-18T17:13:41+03:00

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С 19 по 22 декабря года на территории Тамбовской области пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Как сообщает региональное УГИБДД, в этом году в регионе произошло 149 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей с признаками опьянения, в результате которых 46 человека погибли и 200 получили ранения различной степени тяжести. Это 12% от общего количества погибших в авариях людей. Еще 3500 водителей, которые управляли транспортными средствами с признаками опьянения, отстранили от управления.

В городе Тамбове, а также на территории Тамбовского района проверки водителей будут проводиться в период с 19 часов 20 декабря до 3-х часов ночи 21 декабря. Кроме того, 19 декабря в вечернее время вместе с сотрудниками ГИБДД в городе Тамбове будут дежурить члены Общественного Совета при УМВД России по Тамбовской области.

- Если вам известно о выезде или движении нетрезвого водителя, незамедлительно сообщите эту информацию ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 89202361111, 53-40-67, - призывают в УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU