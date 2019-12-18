Тамбовчанин украл у своего знакомого «Айфон 5 S» и продал его

СЕГОДНЯ 18:10 2019-12-18T18:10:30+03:00

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Возбуждено уголовное дело по факту кражи "Айфона 5 S". В дежурную часть УМВД России по г. Тамбову обратился 29-летний мужчина. Он пришёл с заявлением о краже "Айфона 5 S".

Полицейские установили, что тамбовчанин обнаружил пропажу после того, как из его квартиры ушёл знакомый. Мужчины вместе распивали спиртные напитки.

Сотрудники установили местонахождение подозреваемого. Его задержали на ул.Рылеева и доставили в отдел. Мужчина во всём сознался и пояснил, что уже успел продать чужой айфон неизвестному. Сейчас полицейские устанавливают, кто купил краденую вещь.

- В отношении вора возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД, - Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей либо до двух лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU