По факту гибели вице-губернатора Тамбовщины Глеба Чулкова возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 15:29 2019-12-18T15:39:12+03:00

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В Тамбовской области по факту смерти вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Напомним, 8 декабря чиновника нашли мертвым у дома, где живет его мать, Чулков выпал с пятого этажа и погиб мгновенно.

По словам родственников, к чиновнику не допускали необходимых врачей, ограничивали прогулки, следили за его близкими и обещали отправить в СИЗО за «нарушение режима», хотя он, находясь под домашним арестом, его условий не нарушал.

В постановлении СК говорится, что до самоубийства Чулкова довели «путём угроз и систематического унижения человеческого достоинства».

- Обстоятельства гибели бывшего чиновника устанавливаются в рамках возбужденного уголовного дела, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU